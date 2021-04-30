Новости спорта 29 апреля: МЮ забил шесть голов 'Роме' в полуфинале ЛЕ

В футбольной Лиге Европы состоялись первые полуфиналы, а победа белорусского бойца ММА Кирилла Грищенко возмутила фанатов.

Кроме того, Александр Усик получил неутешительный прогноз на бой с Джо Джойсом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 29 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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