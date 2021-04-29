"Рома" пропустила шесть голов от "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

Итальянская "Рома", которую тренирует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, потерпела разгромное поражение в полуфинале Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед". Встреча на "Олд Траффорде" завершилась со счетом 6:2.

Хозяева с первых минут устроили настоящий штурм, открыв счет на 9-й минуте усилиями Фернандеша.

Римляне большей частью отсиживались в обороне, но на 13-й минуте сравняли счет, реализовав пенальти за игру рукой Погба.

Англичане продолжали наседать, но в итоге сенсационно пропустили второй мяч. На 34- минуте Мхитарян нашел передачей Пеллегрини в штрафной, тот сделал прострел, а Джеко вывел свою команду вперед – 1:2.

В перерыве Оле Гуннарр Сульшер нашел необходимые слова и его подопечные вкатили 4 безответных гола. Идущие вторыми в АПЛ "красные дьяволы" владели абсолютной инициативой и просто уничтожили соперника.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Рома" Италия 6:2

Голы: 1:0 – 9 Бруну Фернандеш, 1:1 – 15, пенальти Пеллегрини, 1:2 – 33 Джеко, 2:2 – 48 Кавани, 3:2 – 64 Кавани, 4:2 – 71, пенальти Бруну Фернандеш, 5:2 – 75 Погба, 6:2 – 86 Гринвуд.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред (Матич, 83), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш (Мата, 89), Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 76).

Рома – Лопес (Миранте, 28), Карсдорп, Смоллинг, Рожер, Спинаццола (Бруно Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Кристанте, Мхитарян, Диавара, Пеллегрини, Джеко.

Предупреждения: Вильяр (50), Погба (51), Смоллинг (61).

В параллельном матче испанский "Вильярреал" обыграл лондонский "Арсенал" (2:1). К 29-й минуте хозяева вели 2:0, но на 73-й минуте гости, играя в меньшинстве, смогли сократить отставание.

"Вильярреал" Испания – "Арсенал" Англия 2:1

Голы: 1:0 – 5 Тригерос, 2:0 – 29 Альбиоль, 2:1 – 73, пенальти Пепе.

Вильярреал – Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 70), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 80), Парехо, Капу, Тригерос (Мойсес Гомес, 81), Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер (Коклен, 46).

Арсенал – Лено, Чемберс, Мари, Холдинг, Смит-Роу (Эль-Ненни, 90), Парти, Эдегор (Мартинелли, 63), Джака, Пепе (Виллиан, 90), Себальос, Сака (Обамеянг, 85).

Предупреждения: Пау Торрес (37), Себальос (44), Парти (57), Капу (67), Обамеянг (90).

Удаления: Себальос (57), Капу (80).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись полуфиналы Лиги чемпионов. В одном из матчей украинец Зинченко помог "МанСити" победить ПСЖ.