Усик получил неутешительный прогноз на бой с Джойсом

Спарринг-партнер супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Гуидо Вианелло (7-0-1, 7 KO) считает, что Усик (18-0, 13 КО) не сможет победить британца.

Итальянский боксер-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории и выигрывавший "серебро" чемпионата ЕС (2014) в любителях, дал неутешительный прогноз на бой украинца.

"С маленькими перчатками и большим количеством раундов Джойс – это серьезная проблема. Драться с Джо 12 раундов в маленьких перчатках – тяжелейшая задача. Как по мне, Джойс победит Усика. Они дрались в WSB, однако тогда был совершенно другой поединок. Сейчас будет 12-раундовый бой, поэтому Джойс победит", – сказал Вианелло в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves перевод которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в суперсреднем весе Роберт Штиглиц считает, что небольшой вес Александра Усика станет его главным недостатком в супертяжелом дивизионе.

По мнению 39-летнего немца, это может быть критично в важных боях и не позволит украинцу добиться больших успехов.