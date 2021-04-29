В Японии сумоист-гигант умер, упав во время схватки. Видео

Борец сумо из Японии Хибикири (настоящее имя Мицуки Амано) умер в возрасте 28 лет после сотрясения мозга, полученного во время схватки.

Как сообщает BBC, со ссылкой на Японскую ассоциацию сумо, причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Месяц назад японец неудачно упал во время поединка, ударившись головой о настил.

На видео видно, как Хибикирю приземляется на голову и лежит неподвижно. Медики начали оказывать помощь спортсмену только спустя пять минут после инцидента. В конце концов Хибикири отправили в больницу в Токио. Во время поездки он жаловался на онемение конечностей.

Спустя некоторое время борец начал выздоравливать и даже смог нормально двигаться. Однако 28 апреля его здоровье ухудшилось, и в тот же день он умер.

Эта смерть вызвала в интернете большие вопросы об отношении к борцам сумо. Многие юзеры призвали к реформам.

"Было противно видеть, как он остался лежать лицом вниз, не в силах двигаться, пока другие продолжали ходить мимо него. Я искренне надеюсь, что в сумо произойдут серьезные медицинские изменения".

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