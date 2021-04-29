Необычная победа белорусского бойца MMA вызвала возмущение в сети. Видео

Белорусский боец смешанных единоборств (MMA) Кирилл Грищенко (4-0) добыл необычную победу над сенегальцем Умаром Кейном (3-1) на турнире ONE on TNT 4 в Сингапуре.

Несмотря на то, что в октагоне встретились два нокаутера, большая часть их поединка проходила в клинчах. Уроженец Минска умело сдерживал соперника и наносил ему удары коленями по корпусу.

Во второй половине первого раунда Кейн решил поработать в стойке, но тут же вернулся в клинч, пропустив удар ногой в голову. Вторая пятиминутка прошла в схожем ключе, а в самой ее концовке случился решающий момент боя.

Белорус и сенегалец обменивались попаданиями с ближней дистанции, когда прозвучал гонг, просигнализировавший об окончании раунда. В эту секунду Грищенко успел нанести сопернику удар в область горла, прежде чем судья остановил противостояние.

Кейн тут же схватился за шею и лег на канвас. Несмотря на полученную медицинскую помощь, Умар не смог продолжить поединок, поэтому рефери присудил белорусу победу техническим нокаутом.

Видео этого момента появилось на странице Bleacher Report в Twitter. С решением арбитра не согласились многие пользователи социальной сети.

"Вы хотите сказать, что Кейн проиграл, пропустив запрещенный удар после гонга?", "Объясните мне, каким образом Грищенко победил, если на повторе четко видно, что он нанес удар после гонга".

Как сообщал OBOZREVATEL, боец MMA из Молдовы Юрий Лапикус выиграл бой, отвернувшись от соперника.