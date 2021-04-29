Украинский футболист получил пожизненную дисквалификацию за зверский фол. Видео

Украинский защитник любительской команды "Скорук" из Днепропетровской области Алексей Пинчук был пожизненно отстранен от футбола за зверский фол в товарищеском матче против полузащитника молодежной команды "Днепра-1" Александра Килыка.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), 29-летний игрок "Скорука" не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой организации и ее членов, так как нарушение правил в его исполнении привело к тяжелой травме 18-летнего игрока. Еще неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.

Напомним, что перед тем, как совершить этот жуткий фол, Пинчук отдал передачу, которую легко перехватили футболисты "Днепра-1". Через несколько секунд мяч оказался у Килыка, в которого тут же влетел соперник. Этот эпизод чудом не спровоцировал массовую драку.

Отметим, что Пинчук раньше выступал за каменскую "Сталь", ривненский "Верес", запорожский "Металлург" и "Горняк-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УАФ пожизненно отстранила от футбола украинцев, которые принимали участие в матчах за сборную "ДНР" и клуб из "ЛНР".