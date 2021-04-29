Определились соперники сборной Украины на Евробаскете-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу сыграет с Грецией, Италией, Хорватией, Великобританией и Эстонией на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре 2022 года в четырех странах.

По итогам жеребьевки, которая прошла в Берлине, наша национальная команда попала в группу С. Полностью результаты торжественной церемонии выглядят следующим образом:

Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.

Группа В: Франция, Словения, Литва, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа С: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.

Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

Напомним, что 41-й чемпионат Европы по баскетболу пройдет на территории Чехии, Грузии, Германии и Италии с 1 по 18 сентября 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последних матчах отбора на Евробаскет-2022 Украина сначала обыграла Словению, которая является действующим чемпионом континента, а затем разгромила Венгрию, обеспечив себе первое место в отборочной группе.