Новое назначение Андрея Шевченко вызвало бурную реакцию в Италии

После того, как в сеть просочился инсайд авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио о том, что украинец Андрей Шевченко возглавит "Дженоа" местные фанаты устроили настоящую бурю в Instagram клуба. Фанаты рады такому назначению и признаются, что теперь с удвоенной силой будут болеть за команду.

В комментария под крайним сообщением клуба в соцсети, юзеры делятся своими эмоциями по поводу подписания украинца. Шевченко приветствуют и желают ему удачи.

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Юзеры хотят, чтобы о подписании украинца было объявлено как можно быстрее.

Некоторые фанаты просто радуются после того, как узнали, что их любимый клуб может возглавить легендарный украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Шевченко никогда не тренировал клубы, проработав пять лет в сборной Украины. За это время Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.