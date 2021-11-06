Новое назначение Андрея Шевченко вызвало бурную реакцию в Италии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Шевченко Милан

После того, как в сеть просочился инсайд авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио о том, что украинец Андрей Шевченко возглавит "Дженоа" местные фанаты устроили настоящую бурю в Instagram клуба. Фанаты рады такому назначению и признаются, что теперь с удвоенной силой будут болеть за команду.

В комментария под крайним сообщением клуба в соцсети, юзеры делятся своими эмоциями по поводу подписания украинца. Шевченко приветствуют и желают ему удачи.

Шевченко приветствуют и желают ему удачи.
Новое назначение Андрея Шевченко вызвало бурную реакцию в Италии
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Юзеры хотят, чтобы о подписании украинца было объявлено как можно быстрее.

Юзерры просят об этом в комментариях: "Объявите Шеву".
"Шевченко - новый тренер "Дженоа"? Король возвращается в Италию".

Некоторые фанаты просто радуются после того, как узнали, что их любимый клуб может возглавить легендарный украинец.

Болельщики просят поскорее объявить о назначении
Фанаты ждут украинского тренера
"Шева, любовь моя, я жду тебя здесь, в Неаполе".
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Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Шевченко никогда не тренировал клубы, проработав пять лет в сборной Украины. За это время Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

Сборная Украины вылетела в 1/4 Евро-2020, проиграв Англии со счетом 0:4

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

Андрей Шевченко.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Андрей Павелко с тренерским штабом Андрея Шевченко.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко пять лет работал со сборной Украины.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Петраков заменил Шевченко в сборной Украины

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.

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