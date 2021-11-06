Назван клуб, который возглавит Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит итальянский "Дженоа" выступающий в Серии А. Как сообщает авторитетный журналист Джанлуки Ди Марцио, о назначении 45-летнег украинца будет объявлено в ближайшее время.

По информации Джанлуки Ди Марцио, боссы команды из Генуе хотят воспользоваться небольшой паузой в чемпионате, чтобы у нового наставника была возможность спокойно подготовить "Дженоа" к матчу с "Ромой", запланированного на пятницу, 21 ноября. На момент написания новости действующий главный тренер Давиде Баллардини еще не уведомлен об увольнении.

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Переговоры Шевченко и "Дженоа" ведутся давно, и стороны уже близки к подписанию контракта. Рассматривается два варианта: трехлетний контракт либо же двухлетний контракт с опцией продления на год.

После того, как Шевченко закончил карьеру футболиста в 2012 году (с четырьмя годами опыта в киевском "Динамо") он ушел учится на тренерских курсах.

По завершению Андрей Николаевич попал в национальную команду Украины, став в 2016 году помощником Михаила Фоменко. В июле того же года, Шевченко стал официально главным тренером сборной Украины, подписав двухлетний контракт.

После чемпионата Европы в этом году Шевченко попрощался с Украиной, решив продолжить тренерскую карьеру в каком-либо из клубов.

Наибольший интерес для специалиста вызвало предложение из Италии , которую он хорошо знает, учитывая его прошлое в Милане (127 голов в период с 1999 по 2006 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.