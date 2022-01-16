Шевченко впервые прокомментировал свое увольнение

Украинский тренер Андрей Шевченко в интервью Tuttosport заявил, что ему не стыдно за свою работу в "Дженоа" и за эти два месяца он со своим штабом сделал все, что мог. Специалист был уволен 15 января после поражения "Милану" в Кубке Италии.

"Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать", – сказал Андрей Николаевич.

Также наш тренер обратился к руководству генуэзского клуба с призывом спасти для болельщиков прописку в Серии А. Шевченко признался, что за свою карьеру видел много арен в различных странах, но никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис".

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"Он необыкновенный, потому что болельщики "Дженоа" необыкновенные .Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей", – отметил Шевченко.

Ранее генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс комментируя отставку Андрея Шевченко, отметил, что не увидел улучшений в игре команды с приходом украинца.

7 ноября украинец возглавил "Дженоа", который выступает в Серии А. Причиной увольнения стали также разногласия по поводу трансферов.

За этот период команда из Генуи за 9 игр в национальном первенстве так и не смогла победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

15 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко вернуться на Родину и искать работу здесь.

Итальянские фанаты бурно отреагировали на такое решение руководство генуэзцев, назвав их поступок по отношению у украинцу позором.