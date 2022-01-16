В "Дженоа" объяснили, почему уволили Шевченко
Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс комментируя отставку Андрея Шевченко, отметил, что не увидел улучшений в игре команды с приходом украинца. По словам Шпорса именно результаты были основной целью при подписании нового наставника, а они не пришли.
Шпорс признался, что в какой-то момент в команде поняли, что достаточной энергии для предстоящего матча с "Фиорентиной" (17 января) нет.
"Поэтому решили быстро принять решение . Мы хотели быть честными и открытыми с Шевченко. Быстрое решение часто лучше, чем запоздалое", – цитирует Шпорса La Gazzetta dello Sport.
7 ноября украинец возглавил "Дженоа", который выступает в Серии А. 15 января Шева был уволен. Причиной такого решения стали также разногласия по поводу трансферов.
За этот период команда из Генуи за 9 игр в национальном первенстве так и не смогла победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.
В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.
Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".
15 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко вернуться на Родину и искать работу там.
Итальянские фанаты бурно отреагировали на такое решение руководство генуэзцев, назвав их поступок по отношению у украинцу позором.