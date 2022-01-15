Шевченко получил предложение от Зеленского после увольнение из "Дженоа"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тренеру Андрею Шевченко после увольнения последнего из итальянского "Дженоа". Глава государства предложил своему знаменитому соотечественнику вернуться в Украину.

По словам Владимира Александровича, не только наша страна, но и вся Европа знает, какую игру способна продемонстрировать команда под руководством Шевы.

"Поэтому пусть это будет только первый клубный блин на нет в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…" – говорится в сообщении.

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Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали также неудовлетворительные показатели клуба.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

Итальянские фанаты бурно отреагировали на такое решение руководство генуэзцев, назвав их поступок по отношению у украинцу позором.

Позже СМИ опубликовали вероятную причину отставки Шевченко.