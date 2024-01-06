Не выпустили из страны? В России рассказали о судьбе Тимощука

Бывший футболист сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук остается в Санкт-Петербурге и продолжит работу в "Зените", сообщает российский ресурс "Матч ТВ". Пропагандисты опровергли информацию о том, что предатель Украины находится за границей.

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5 января единственный американский тренер в украинском футболе Деннис Люкенс выразил уверенность в том, что Анатолий покинул Россию.

Бывший наставник херсонского "Кристалла" некоторое время назад общался с экс-капитаном "сине-желтых", который якобы просил помочь ему уехать из РФ.

3 января Тимощук с женой засветились на матче в Континентальной хоккейной лиге между СКА и "Витязем" из Подмосковья (6:1).

Анатолий также выложил небольшой сторис с фотографией с игры, которая состоялась в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.

Тимощук работает в "Зените" с 2017 года. До этого он четыре года выступал за петербургский клуб как игрок.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В сентябре прошлого года стало известно, что Анатолий подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

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