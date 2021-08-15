Не Ребров. СМИ назвали имя нового тренера сборной Украины после Шевченко

Сборную Украины по футболу возглавит Александр Петраков, сообщает Meta-ratings.com.ua со ссылкой на свои источники. Сергей Ребров не будет разрывать контракт с арабским "Аль-Айном" и продолжит работать в клубе.

Помощником Петракова станет Андрей Анненков. Тренерский дуэт работал с молодежной сборной Украины и привел ее к чемпионству на мировом первенстве в 2019 году. По завершении 2019 года попал в список лучших мировых тренеров национальных сборных.

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Официально Петраков в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины будет представлен во вторник, 17 августа.

Александр Васильевич начал свою тренерскую карьеру в 1993 помощником тренера в запорожском "Торпедо". Первым клубом, который он возглавил, стал киевский ЦСКА-2 в 1998 году. С 2010 года начал тренировать сборные Украины с U-16 по U-20.

1 августа бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о том, что у него закончился контракт с национальной командой.

По информации, которая оказалась в распоряжении OBOZREVATEL, камнем преткновения в вопросе о продлении соглашения стала ее финансовая сторона.

После этого Мирон Маркевич, который в тот момент работал в УАФ, заявил, что сборную возглавит Ребров.

Тем не менее, руководство "Аль-Айна" отказалось отпускать своего тренера в Украину. Позже наш соотечественник впервые прокомментировал эту ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ назначила Олега Блохина и Алексея Михайличенко на работу, связанную со сборной Украины.