СМИ поставили точку в вопросе о возможном назначении Реброва в сборную Украины

Сергей Ребров не возглавит сборную Украины. Он продолжит работу с "Аль-Айном" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом сообщается в Telegram-канале "Динамо Киев Inside". Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) узнало об этом в четверг, 12 августа.

"По данным ближайшего окружения тренера, Сергей Ребров остается работать в Эмиратах. Вопрос сборной закрыт. Руководство УАФ в курсе. Со вчерашнего дня", – написано в социальной сети.

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Напомним, что 1 августа бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о том, что у него закончился контракт с национальной командой. По информации, которая оказалась в распоряжении OBOZREVATEL, камнем преткновения в вопросе о продлении соглашения стала ее финансовая сторона.

После этого Мирон Маркевич, который в тот момент работал в УАФ, заявил, что сборную возглавит Ребров. Тем не менее, руководство "Аль-Айна" отказалось отпускать своего тренера в Украину. Позже наш соотечественник впервые прокомментировал эту ситуацию.

В СМИ появилась информация, что национальную команду согласился возглавить другой специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ назначила Олега Блохина и Алексея Михайличенко на работу, связанную со сборной Украины.