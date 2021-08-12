Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Олега Блохина и Алексея Михайличенко двумя сопредседателями комитета национальных сборных. Также УАФ приняла отставку Мирона Маркевича с этой должности.

Со сборными Украины кроме Блохина и Михайиченко также будут работать Олег Протасов (первый заместитель) и Анатолий Демьяненко (заместитель).

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В состав Комитета национальных сборных УАФ также вошли Александр Петраков, Виктор Скрипник, Анатолий Бузник, Алексей Таргонский, Александр Черкасов, Сергей Мохник, Владимир Ковянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маркевич 7 августа решил прекратить работу на посту главы Комитета национальных сборных. Мирон Богданович заявил, что хочет работать тренером.

Напомним, что сборная Украины до сих пор не получила главного тренера. 1 августа Андрей Шевченко заявил об уходе из национальной команды. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.

Основным кандидатом назывался Сергей Ребров, однако он не договорился о досрочном разрыве своего контракта с клубом из ОАЭ "Аль-Айн".

По информации различных СМИ исполняющим обязанности 17 августа станет Александр Петраков.

Этот специалист в свое время привел молодежную сборную Украины по футболу к победе на чемпионате мира.