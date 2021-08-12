Появилась первая реакция Реброва на возможное назначение в сборную Украины

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Сергей Ребров

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признался, что был бы рад возглавить сборную Украины. Несмотря на это, он уважает свое соглашение с клубом из ОАЭ и будет выполнять ранее подписанный контракт.

Наш соотечественник дал интервью официальному сайту команды. В нем он заявил, что покинет пост наставника "Аль-Айна" только в том случае, если получит соответствующее разрешение.

"Конечно, я был бы рад принять предложение сборной Украины и стать ее главным тренером, но сейчас я здесь, я предан своему контракту с клубом. Если руководство решит, что мне нужно покинуть свой пост, то я, несомненно, соглашусь возглавить национальную команду своей страны", – заявил Ребров.

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Ребров был бы рад поработать со сборной Украины

Украинец также рассказал, что ему нравится, как проходит подготовка "Аль-Айна" к новому сезону и выразил надежду на то, что клуб покажет хорошие результаты в следующем сезоне.

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Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной Украины подошел к концу. После этого Мирон Маркевич заявил, что новый наставником нашей национальной команды станет Ребров.

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Несмотря на это, стало известно, что "Аль-Айн" не разрешил Украинской ассоциации футбола (УАФ) подписать контракт со своим главным тренером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков согласился возглавить нашу сборную вместо Реброва, который уехал на сборы с клубом из ОАЭ.

Сборная Украины по футболуУАФМирон МаркевичСергей РебровАндрей Шевченко