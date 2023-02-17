''Наваляли русским? Бред'': побитый футболист ''Шинника'', который кричал ''слава России'', рассказал о драке с ''Минаем''

Футболист ярославского "Шинника" Артем Семейкин, который был участником массовой драки с игроками ужгородского "Миная", обвинил украинцев в провокациях. Он повторил бред о том, что наши соотечественники якобы заставляли начальника российского клуба петь гимн Украины.

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Об этом Семейкин, на лице которого были отчетливо видны последствия драки, заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". По словам 26-летнего защитника, главный тренер "Шинника" Вадим Евсеев наверняка гордится своими подопечными, устроивших пьяный дебош в отеле на тренировочных сборах в Турции.

"Все началось с того, что поймали нашего парня в лифте и избили. Затем они подошли к начальнику команды и заставляли петь гимн Украины. В тот момент я спал в номере, проснулся из-за какого-то кипиша в коридоре. Открыл дверь, а мне кто-то в лицо кричит: "Слава Украине". Я тогда и ответил ему сразу: "Не, братух, не угадал. Cлава России!" Ну и пошел драться. Украинская сторона активно празднует победу, говорят, что наваляли русским? Стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что там украинцы пишут – не особо интересно. Евсеев? Он за Россию! Я думаю, что гордится нами", – сказал Семейкин.

Ранее было опубликовано первое видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами. Так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам. В свою очередь нападающий закарпатцев Даниил Колесник рассказал, что игроки "Шинника" требовали говорить "на нормальном русском языке".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная". Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и Z-патриот Николай Валуев назвал потасовку сознательной провокацией с целью продления недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям. А украинский боксер Тарас Шелестюк предложил футболистам "Миная" тренировки по боевым искусствам.

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