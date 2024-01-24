'Какая разница?' В РФС не поверили словам президента УЕФА о возвращении россиян

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что команды из РФ не будут возвращены в молодежные международные турниры. Функционер отметил, что с его соотечественниками просто будут отказываться играть соперники.

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Об этом Колосков заявил в комментарии порталу Metaratings.ru, реагируя на слова президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина о желании вернуть россиян в турниры под эгидой организации. Представитель РФ добавил, что ранее европейские команды объявляли бойкоту решению допустить команды из страны-агрессорки в юношеские соревнования.

"Не надо забывать, что наши команды до 17 лет уже допущены. Есть решение исполкома УЕФА по этому поводу. Но пока не провели ни одной игры. УЕФА заявил, что нет технической возможности организовать соревнования на территории Европы. То же самое будет и с молодежными командами, какая разница? Важно не то, что заявить, хотя и это тоже. Важно организовать соревнование. Если бы он сказал, что УЕФА гарантирует участие в соревнованиях, официально проводимых УЕФА, – это другой вопрос. А так решат допустить, а дальше что?" – сказал Колосков.

минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матче с командой из страны-агрессорки. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александр Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.

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