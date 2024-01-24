Бывший министр спорта РФ Павел Колобков потребовал от президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина инициировать возвращение в международные турниры не только молодежных команд. Олимпийский чемпион Сиднея-200 при этом восхитился словенским функционером, который продолжает подыгрывать агрессорам.

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Об этом Колобков в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший фехтовальщик назвал Чеферина "сильным руководителем" и пожелал ему "силы духа противостоять позиции ряда стран", забыв о том, что матчи против российских команд готовы бойкотировать как минимум 12 федераций.

"Предложение правильное, изначально было неверно отстранять российские команды, не только юношеские. Чеферин – сильный руководитель, УЕФА – мощная организация, посмотрим, смогут ли они выдержать давление, которое на них оказывается. Я давно знаю Чеферина, надеюсь, ему хватит силы духа противостоять позиции ряда стран. Будем надеяться, тем более у международных федераций в других видах спорта уже были подобные прецеденты", – заявил Колобков.

В минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матче с командой из страны-агрессорки. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг возвращение команд из РФ в юношеские турниры УЕФА в 2024 году.

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