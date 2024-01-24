Президент УЕФА заявил о желании допустить россиян, чтобы 'избежать промывания мозгов детям'

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин выступил за смягчение санкций в отношении российских команд. В частности, словенский функционер предлагает снять ограничение на участие в международных турнирах для молодежных сборных и клубов.

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Об этом сам Чеферин заявил в интервью авторитетному британскому изданию The Telegragh. Глава европейского футбола подчеркнул, что отстранение россиян продолжится на взрослом уровне до тех пор, пока РФ не выведет свою преступную армию с территории нашей страны.

В то же время возвращение российских футболистов в юношеские и молодежные турниры якобы позволит "избежать промывания мозгов детям" ненавистью к Западу. Кроме того, представители РФ не будут наказаны "за то, в чем они не виноваты". "Мир сходит с ума", – резюмировал Чеферин.

В минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матче с командой из страны-агрессорки. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг возвращение команд из РФ в юношеские турниры УЕФА в 2024 году.

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