'Им говорят, о чем гавкать': экс-игрок сборной России отметился мерзким высказыванием об УЕФА

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оскорбительно высказался в адрес спортивных организаций, которые отказываются допускать представителей РФ к своим соревнованиям. В частности, он раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА), который не подтвердил возвращение юношеских команд из страны-агрессорки в свои турниры.

Об этом Билялетдинов заявил в интервью порталу "РБК Спорт". Экс-полузащитник московского "Локомотива" и английского "Эвертона", который в минувшем году получил повестку по мобилизации и назвал это "какой-то ошибкой", назвал организации несамостоятельными, а решения против россиян – политизированным.

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"Можно нарисовать три собаки: побольше – МОК, поменьше – ФИФА, еще поменьше – УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: "Что изволишь, хозяин?", а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются. Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это. Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость", – сказал Билялетдинов.

Ранее в СМИ опубликовали новые подробности решения УЕФА об отказе возвращать российские юношеские сборные в свои соревнования.

Напомним, после первоначального решения УЕФА по юношам из РФ бойкот России объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране. Отмена решения о допуске национальных сборных U-17 вызвало настоящую истерику в стране-агрессорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказал предложение организовать в РФ альтернативную Лигу чемпионов.

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