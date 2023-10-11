Не отменено: появились новые подробности решения УЕФА о возвращении России

Исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) не отменял своего решения о возвращении российских юношеских сборных в международные соревнования. Рассмотрение допуска представителей страны-агрессорки было лишь приостановлено из-за отсутствия технического решения.

Об этом информирует авторитетное британское издание The Guardian. Журналисты утверждают, что попытки вернуть россиян в турниры УЕФА сейчас поставлены на паузу, однако первоначальные результаты голосования по поиску технического решения о включении сборных из РФ в соревнования остаются в силе.

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"Это означает, что УЕФА все еще может принять россиян в будущие юношеские турниры, если будет найдено решение, хотя перспективы этого кажутся туманными, пока война в Украине продолжается", – резюмирует источник.

Отметим, что на официальном сайте УЕФА не значится никакого заявления о решениях исполкома от 10 октября кроме утверждения хозяев Евро-2028 и Евро-2032.

Напомним, бойкот России после первоначального решения УЕФА по юношам из РФ объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков впал в уныние после того, как УЕФА не подтвердил решение о допуске сборных РФ U-17.

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