Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий возмутился решением Европейского футбольного союза (УЕФА) сохранить полное отстранения РФ от своих турниров. Участник чемпионата мира-1990 призвал страну-агрессорку организовать собственные соревнования, которые станут альтернативой Лиге чемпионов и другим турнирам.

Об этом Непомнящий заявил в комментарии пропагандистскому изданию Russia Today. При этом он выразил уверенность в том, что России не следует переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), так как и здесь многие страны будут бойкотировать матчи с представителями страны-агрессорки.

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"Считаю, что нам надо сконцентрироваться на создании альтернативных турниров. Уверен, найдутся дружественные нам страны, которые поддержат это решение. Переход в Азию тоже не будет встречен лояльно. Позиции Японии, Австралии и Южной Кореи в этом отношении весьма очевидны", – сказал Непомнящий.

Ранее в СМИ опубликовали новые подробности решения УЕФА об отказе возвращать российские юношеские сборные в свои соревнования.

Напомним, после первоначального решения УЕФА по юношам из РФ бойкот России объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране. Отмена решения о допуске национальных сборных U-17 вызвало настоящую истерику в стране-агрессорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков впал в уныние после того, как УЕФА отменил свое решение о допуске сборных РФ U-17.

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