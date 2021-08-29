Где смотреть Казахстан – Украина: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в среду, 1 сентября, проведет свой четвертый поединок в отборе на чемпионат мира-2022. Подопечные Александра Петракова сразятся на выезде с Казахстаном. Начало в 17:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украина.

В прямом эфире игру "желто-синих" покажет общенациональный канал "Украина". Также трансляция состоится на специализированном канале "Футбол 1". Тут перед включением с "Астана Арены" будет работать студия с участие экспертов.

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Несмотря на то, что УЕФА запретил украинским болельщикам посещения этой игры в Нур-Султане, наши фанаты смогут окунуться в футбольную атмосферу. Показ этой игры запланирован на больших экранах сети кинотеатров Multiplex.

Кроме того, матч Казахстан – Украина организует российский вещатель "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, после трех первых туров сборная Украины набрала три очка и находится на второй строчке в турнирной таблице группы D.

Напомним, что 1 апреля украинцы сенсационно не смогли обыграть команду Казахстана. Игра на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

24 марта Украина в 1-м туре сотворила сенсацию, сведя в ничью встречу против Франции (1:1).

Во втором туре украинцы упустили победу над Финляндией (1:1).

На 89-й минуте Виталий Миколенко не выдержал прессинга соперника, ошибся в простой ситуации и заработал удаление и пенальти