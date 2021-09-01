Казахстан – Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в среду, 1 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В Нур-Султане наша команда под руководством Александра Петракова сыграет с Казахстаном.

Поединок состоится на искусственном поле стадиона "Астана-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украина. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ КАЗАХСТАН – УКРАИНА

Увидеть дебютный поединок Петракова у руля "желто-синих" можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина", который также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

Видео дня

Кроме того, эфир из Казахстана запланирован на "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также трансляцию матча в своей сетке зафиксировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА КАЗАХСТАН – УКРАИНА

Явным фаворитом встречи считается украинская сборная. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех казахов достигают уровня 7,50.

СУДЬИ НА МАТЧ КАЗАХСТАН – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили литовской бригаде арбитров, которую возглавляет Донатас Румшас.

Помогать ему будут лайнсмены Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого рефери исполнит Робертас Шмитас.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Кевин Блом из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игорь Свечников, помощник главного тренер сборной Казахстана Талгата Байсуфинова:

– Мы играем с командой, которая не так давно участвовала на Евро, и дошли там очень высоко. С такими соперниками достойно и приятно играть. Наша команда не сразу собралась в полном составе, потому что некоторые играли в еврокубках за свои клубы. Им мы давали работу восстановительного плана. Будем надеяться, что все готовы.

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины:

– По поводу Казахстана я скажу мнение. Я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелая игра для нас. Украина хочет поехать в Катар – однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, мы хотим. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки. Искусственный газон? Повторю свои слова: тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Казахстан: Покатилов – Марочкин, Алип, Малый – Бейсебеков, Тагиберген, Куат, Валиуллин – Зайнутдинов, Мужиков – Щеткин

Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Буяльский, Зинченко – Ярмоленко, Малиновский – Яремчук

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинская сборная сыграла вничью 1:1 все три стартовые встречи – в Париже с Францией и в Киеве с Финляндией и Казахстаном. "Желто-синие" занимают второе место в группе D, сыграв на игру больше конкурентов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом пять раз. Четырежды побеждали украинцы, а последняя встреча в Киеве завершилась вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко дал пресс-конференцию перед матчем с Казахстаном на украинском языке. Он признался, что раньше немножко стеснялся использовать ее в общении с прессой.