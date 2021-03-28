Сборная Украины на последних минутах упустила победу в отборе ЧМ-2022
Сборная Украины по футболу во втором туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Финляндии.
Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.
OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия.
Матч начался в рваном ритме с большим количеством силовой борьбы. Украина давала очень много мобильного пространство, особенно перед штрафной. Финны легко подходили к воротам Бущана, но до завершающего удара дело не доходило.
Первые 15 минут гости больше владели мячом и смогли организовать несколько выпадов.
Финская команда играла очень плотно и компактно, не позволяя украинцам совершать любые действия ближе центрального круга. Шевченко был явно не доволен таким началом.
На 16-й минуте Украина нанесла первый удар в створ. Руслан Малиновский проверил финского голкипера дальним выстрелом.
Ближе к середине поединка "сине-желтые" восстановили контроль за мячом, все ближе и ближе подходя к воротам суоми.
На 28-й минуте Зинченко ударом в касание проверил бдительность Есса Йоронена.
Украинские игроки максимально нагружали левый фланг, где активничали Зинченко с Соболем.
На 38-й минуте Роман Яремчук мог открывать счет, но его обводящий удар принял в грудь финский защитник.
Под конец тайма Илья Забарный и Георгий Бущан едва не привезли себе гол. Защитник и голкипер пошли одновременно на мяч за штрафной площадке и лишь в последний момент Бущан смог развернуться и спиной выбить мяч.
Последние минуты перед перерывом хозяева устроили настоящий штурм, но не хватало завершающего удара.
Второй тайм начался с осады ворот финской команды. Украина владела инициативой, мячом, но никак не могла воплотить свое преимущество в голы.
На 58-й минуте Андрей Шевченко, чтобы немного ускорить команду, поменял Зубкова на Марлоса, а спустя 10 минут – Яремчука на Мораеса и эта ставка сыграла.
Бразильский украинец "Шахтера" на 80-й минуте откликнулся на передачу Караваева, и опередив защитника, буквально вонзил мяч в сетку – 1:0.
Спустя минуту скандинавы едва не сравняли счет, но круглый пролетел рядом со штангой.
Украина заметно просела, позволяя гостям раз за разом опасно пробивать по нашим воротам.
На 89-й минуте Виталий Миколенко не выдержал прессинга соперника, ошибся в простой ситуации и заработал удаление и пенальти. 11-метровый четко реализовал Теему Пукки.
Украина – Финляндия 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 1:0 – 80 Мораес, 1:1 – 89, пенальти Пукки.
Украина – Бущан, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваев, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 67).
Финляндия – Йоронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пукки.
Предупреждения: Матвиенко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвио (90).
Удаление: Миколенко (88).
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад подопечные Андрея Шевченко сенсационно ушли от поражения в игре против Франции. Матч в Париже завершился со счетом 1:1.