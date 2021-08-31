Ярмоленко рассказал о стеснении говорить на украинском языке

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко объяснил, почему раньше не общался с журналистами на родном языке. По словам атакующего полузащитника "Вест Хэма" у него в семье все общаются на украинском, но он стеснялся говорить на публике.

Ярмоленко признался, что у него в речи встречаются "слова-паразиты" и он боялся, что люди, услышав это, будут смеяться.

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"А потом я как-то дал интервью на украинском и люди сказали, что вроде бы ничего, красиво разговариваю. Поэтому решил это сделать и сегодня. Если всем нравится, буду общаться на украинском", – сказал Андрей.

"Мне нравится, я тоже буду", – добавил главный тренер национальной команды Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко трогательно попрощался с Андреем Шевченко, обратившись к бывшему тренеру на украинском языке.

Напомним, что в среду, 1 сентября, Украина проведет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022.

Подопечные Александра Петракова сразятся с Казахстаном. Уже стали известны телеканалы, которые покажут встречу, а также появился прогноз букмекеров.