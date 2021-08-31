Петраков раскритиковал стиль игры сборной Украины под руководством Шевченко

Исполнитель обязанностей главного тренера сборной Украины Александр Петраков высказал мнение, что национальная команда под руководством Андрея Шевченко часто владела мячом без какой-либо цели. Об этом он заявил, общаясь с журналистами перед матчами отбора на ЧМ-2022, в которых его подопечные сыграют с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

В эфире YouTube-канала Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Васильевич объяснил, что будет работать над тем, чтобы большинство атак имели логичное завершение. По его словам, это фланговые подачи и удары по воротам.

"Вы говорите о каком-то стиле Шевченко. Какой это стиль? Расскажите мне. Контроль мяча? Для меня контроль мяча должен быть эффективным. Есть определенные участки поля, где нужно реализовывать свои моменты. Для меня завершение атаки должно быть подачей с фланга или ударом по воротам. А бесцельно катать мяч для СМИ на процент… Я вместе со своим тренерским штабом этим не занимаюсь", – поделился своим мнением Петраков.

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Напомним, что Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 до конца июля 2021 года. Под его руководством наша национальная команда вышла в элитный дивизион Лиги наций, пробилась на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе со сборной Португалии, и дошла до исторического четвертьфинала континентального первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петраков сказал, будет ли он вызывать в сборную украинских футболистов, выступающих в России, а также оценил перспективы лидера "Динамо" Виталия Буяльского в национальной команде.