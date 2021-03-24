Украина сотворила сенсацию в отборе ЧМ-2022, сыграв вничью с Францией

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Франции в первом туре отбора на чемпионат мира-2022, финальная часть которого состоится в ноябре-декабре в Катаре.

Встреча группы D на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени завершилась со счетом 1:1.

После матча президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов нашей национальной команды.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

До игры букмекеры на победу французов принимали ставки с коэффициентом 1,30, тогда как на успех команды Андрея Шевченко – 14,0. Ничья оценивалась показателем 6,00.

Франция с первых секунд старалась играть очень компактно, полностью владея территориальным преимуществом. Хозяева подолгу владели мячом возле центрального круга, но при этом не продвигаясь вперед.

Украинцы старались использовать каждую ошибку соперника, моментально разворачивая контратаку. Это было сделать непросто, так как после потери подопечные Дешама сразу включали высокий прессинг.

Франция все ближе и ближе подходила к воротам Бущана и на 11-й минуте могла открывать счет.

Эрнандес прорвался по левому флангу, отдал на границу вратарской, но удар Жиру пришелся в Матвиенко.

Украина продолжала защищаться, но на 19-й минуте оказалась бессильной против шедевра от Гризманна. Анутан с линии штрафной смог ювелирно вырезать в дальний угол без шансов для Бущана.

Спустя 4 минуты Бущан неудачно сыграл на выходе, махнул мимо мяча и сбил Комана в своей штрафной. Немецкий арбитр Тобиас Штилер в достаточно спорной ситуации не назначил пенальти.

Ближе к концу тайма "сине-желтым" удалось немного покомбинировать, но Миколенко "выстрелил" над воротами.

Вторая половина началась вновь с прессинга французской команды. Наши соотечественники ничего не могли сделать в атаке, раз за разом отбивая выпады оппонентов.

Футболисты из Франции были близки к голу, но в итоге сами пропустили. Единственный удар в створ ворот, стал результативным. На 57-й минуте Караваев выкатил на линию штрафной Сидорчуку. Капитан "Динамо" попал в Кимпембе и после рикошета мяч медленно закатился в пустые ворота.

Оставшееся время "галльские петухи" большими силами старались вырвать победу, но итоговый результат не изменился. В этом в большей степени была заслуга Георгия Бущана.

Свой следующий матч Украина проведет 28 марта против Финляндии.

Франция – Украина 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 19 Гризманн, 1:1 – 57, автогол Кимпембе.

Франция – Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Украина – Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).

Предупреждение: Павар (30).

Напомним, что последний раз Украина и Франция играли осенью 2020 года. Тогда встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Это стало крупнейшим поражением нашей сборной в истории.