Казахстан – Украина: назван фаворит матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу считается явным фаворитом противостояния с Казахстаном в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Команды проведут уже вторую встречу друг с другом в квалификации к Мундиалю.

Поединок состоится в среду, 1 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украины. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики отдают "желто-синим" огромное преимущество. Ставки на победу подопечных Александра Петракова принимаются с коэффициентом 1,50.

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Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 7,50.

При этом эксперты прогнозирует, что игра не получится результативной. На то, что в поединке будет забито не более двух мячей, предлагается индекс 1,70.

Напомним, Украина сенсационно не смогла обыграть казахов в матче третьего тура отбора к ЧМ-2022. В активе "желто-синих" три очка после трех встреч квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков презентовал свой штаб накануне дебюта на новой должности. Он также жестко ответил на вопрос о вызове футболистов из чемпионата России.