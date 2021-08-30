Казахстан – Украина: назван фаворит матча отбора ЧМ-2022

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Казахстан – Украина: назван фаворит матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу считается явным фаворитом противостояния с Казахстаном в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Команды проведут уже вторую встречу друг с другом в квалификации к Мундиалю.

Поединок состоится в среду, 1 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украины. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Украина сыграла вничью с Казахстаном в Киеве 1:1.

Аналитики отдают "желто-синим" огромное преимущество. Ставки на победу подопечных Александра Петракова принимаются с коэффициентом 1,50.

Видео дня

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 7,50.

Ставки на матч Казахстан – Украина.

При этом эксперты прогнозирует, что игра не получится результативной. На то, что в поединке будет забито не более двух мячей, предлагается индекс 1,70.

Александр Петраков
Игроки сборной Украины празднуют победу

Напомним, Украина сенсационно не смогла обыграть казахов в матче третьего тура отбора к ЧМ-2022. В активе "желто-синих" три очка после трех встреч квалификации.

Турнирная таблица отборочной группы D.
Календарь игр сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков презентовал свой штаб накануне дебюта на новой должности. Он также жестко ответил на вопрос о вызове футболистов из чемпионата России.

ЧМ-2022Сборная Украины по футболу