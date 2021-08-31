Петраков – везунчик: чего ждать от сборной Украины в первом матче без Шевченко. Эксклюзив

1 сентября в Нур-Султане сборная Украины проведет первый матч под руководством нового тренера Александра Петракова, который принял команду после ухода Андрея Шевченко. В 17:00 по Киеву на поле "Астана Арена" начнется отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана.

Первые три поединка квалификации ЧМ-2022 Украина завершила с одинаковым счетом 1:1. В том числе не смогла обыграть Казахстан в Киеве, и отпустила сборную Франции, у которой уже 7 очков, у "сине-желтых", которые идут вторыми, – 3 балла, а в спину уже дышит Финляндия – 2.

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А поскольку на выходных состоялся очередной тур УПЛ, то времени на подготовку у Петракова практически не осталось. И как рассказал OBOZREVATEL украинский наставник Олег Федорчук, новый тренер Украины вряд ли пойдет на какие-то радикальные изменения.

– Расписание отбора было известно еще до назначения Петракова. И зная, что у сборной ключевая игра с Казахстаном, почему бы не перенести тур чемпионата или не сыграть его раньше? Понятно, что это в интересах еврокубков, но сборная – тоже не последняя инстанция. Как тренер, который знает Петракова, полагаю, что ломать схемы сборной он сейчас не будет.

Скорее всего, сделает ставку на динамовцев. Потому, что они сейчас откровенно на ходу – в хорошем тонусе и функционально, и эмоционально. Чего не скажешь про игроков "Шахтера". И тренер дончан Де Дзерби мало задействует украинцев и в еврокубках, и в чемпионате. Фактически у Петракова выбора нет, кроме как отдать приоритет игрокам "Динамо".

Если в сборной и будут изменения, то уже в третьей-четвертой игре. А так любой тренер на месте Петракова ничего бы не менял, прислушивался бы к Шовковскому, который был в предыдущем тренерском штабе. Тем более совсем недавно закончилось Евро, и все мы помним, кто как играл и в каком был тонусе.

"Яремчук в плохом состоянии"

Отметим, что 30 августа команда улетела в Нур-Султан, где к ней присоединились Роман Яремчук из "Бенфики", Александр Зубков из "Ференцвароша" и дебютант сборной Тарас Качараба из "Славии". Еще позже прибыли Руслан Малиновский из "Аталанты" и Эдуард Соболь из "Брюгге".

Но травмировался форвард "Днепра-1" Артем Довбик, усугубив ситуацию с нападающими – остались только Яремчук и молодой "горняк" Даниил Сикан. Также в лазарет попали сразу два вратаря – голкипер "Динамо" Георгий Бущан и страж ворот "Шахтера" Анатолий Трубин. Пришлось даже дончанину Андрею Пятову возобновить карьеру в сборной.

– Петракову сейчас не позавидуешь – ряд игроков травмированы. И вратари получили повреждения, и есть информация, что Яремчук в плохом состоянии, – отметил Федорчук. – У него проблемы со здоровьем. Поэтому будет выбрана тактика выиграть любой ценой. Ведь даже ничья оставляет нам минимальные шансы на выход из группы.

Пятов в матче с "Монако" действительно удивил и не только меня. Но не думаю, что вратарская позиция в этом матче будет ключевой. Мы объективно выше классом, чем Казахстан. И даже если набрать вторую сборную Украины – абсолютно новую, то мы все равно должны быть выше классом.

"Головная боль будет не только у нас"

– Ключевые позиции в этом матче будут у атакующих игроков. В очень хороших кондициях Буяльский, которого прошлый тренерский штаб игнорировал. На крайний случай – тот же Гармаш. Не последний тренер Луческу его использует и надеется на него. Варианты есть. И мы не должны забывать, что рядом с нами ходят чемпионы мира среди молодежи. Ни одна сборная не может похвастать таким резервом.

Ситуация с нападающими в сборной Украины – не катастрофа. Вспомним Евро-2012, когда у испанцев были проблемы с нападающими, и они выиграли чемпионат. Думаю, что у нас будут поиски в этой игре, и это может стать неожиданностью для казахстанцев. Головная боль будет не только у нас. Самая неудобная ситуация для тренера, когда он не знает, кто у соперника будет играть.

"Петраков – человек фартовый"

– Не стоит расстраиваться по поводу нынешней ситуации в сборной и расстановки сил в отборе. Я скажу, что от Украины в 1/8 финала со Швецией на Евро-2020 никто не ожидал такой победы. Многие не ожидали, что мы вообще выйдем из группы. Но как говорят картежники: "Уж если оно прет, то прет!"

Петракова я знаю где-то под 40 лет. И можно сказать, что он – везунчик. Вот так взять и возглавить первую сборную! Ведь если бы месяц назад у кого-нибудь спросили, кто будет главным тренером Украины, то он точно не был бы в числе 20 претендентов. Но человек фартовый. Может быть, оно и дальше будет переть.