УЕФА запретил украинским болельщикам посещать матч сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украинские болельщики

Поединок квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Казахстана и Украины пройдет с болельщиками, однако "сине-желтую" команду свои фанаты поддержать не смогут. В связи со сложной коронавирусной ситуацией УЕФА отменил квоту в 5% билетов для зрителей гостевой сборной на все матчи отбора в сентябрьском окне.

Сборная Украины

Также этот запрет распространяется на товарищеским матчи, которые запланированы в сентябре.

Напомним, что игра Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на "Астана Арене". Начало в 17:00. Вместимость стадиона 30000. Посетить встречу смогут 30% местных зрителей (9 000 человек).

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины пока не получила официально главного тренера. Исполняющий обязанности наставника Александр Петраков до сих пор не подписал договора с Украинской ассоциацией футбола.

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