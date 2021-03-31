Сборная Украины сенсационно потеряла победу над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в третьем туре отбора на чемпионат мира-2022 сенсационно упустила победу над командой Казахстана. Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.

Букмекеры перед игрой принимали ставки на ничью с коэффициентом 11,0.

Наша команда прогнозируемо начала матч первым номером. Уже в стартовые мгновения Украина смогла вшестером выйти к штрафной соперника, но заключительную передачу перехватили защитники.

Спустя несколько минут Руслан Малиновский ударом со штрафного проверил стенку Казахстана. Ощущалось техническое превосходство украинцев, которые достаточно легко проходили центр поля и уже на линии штрафной позиционно комбинировали с мячом.

Сборная Казахстана в низком блоке защищалась практически всей командой.

На 12-й минуте Зинченко отдавал отличную передачу на ход Мораесу, но у бразильского украинца точный удар не удался.

Ближе к середине тайма преимущество сборной Украины стало абсолютным. Хозяева доминировали на поле и на 20-й минуте открыли счет.

Казахстанский футболист пытаясь перехватить передачу отдал неумышленно пас на Зинченко, тот покатил на Яремчука и Роман роскошным обводящим ударом забил свой 7-й мяч за сборную.

Украина продолжала давить, сделав 11 ударов (4 в плоскость ворот), но команде очень не везло с точностью. Яремчук, Мораес, Зинченко по очереди пытались сделать счет 2:0, но мяч упорно не шел в ворота.

Украина постоянно нагнетала ситуацию, создавала давление воротам, и Казахстан явно не справлялся с этой ситуацией.

Наша сборная продолжала уверенно контролировать мяч, раз за разом организовывая опасные выпады. На 58-й минуте стенка Яремчук – Зинченко завершилась ударом Романа, который потащил вратарь казахстанцев Станислав Покатилов.

Такой темп игры "убаюкал" наших футболистов и спустя минуту они пропустили сенсационный гол. Украинская защита продемонстрировала крайнюю бездарность, позволив Казахстану вальяжно развернуть атаку и нанести единственный удар за матч. Мужиков получил пас в штрафной Трубина и обводящим "выстрелом" сравнял счет – 1:1.

Украинцы продолжали наседать, но мяч как зачарованный не шел в ворота. На 70-й минуте Зубков получил пас на 11-метровой отметке, но умудрился пробить точно во вратаря.

Последние минуты прошли в штурме игроков из Украины, но на результате это никак не отразилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Андрея Шевченко начали отборочный цикл с ничьей в матче против Франции. 28 марта "сине-желтые" во 2-м туре упустили победу над Финляндией.