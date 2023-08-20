Где смотреть "Динамо" – "Бешикташ". Расписание трансляций плей-офф Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 24 августа, проведет свой первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА. В Румынии подопечные Луческу сыграют против турецкого "Бешикташа".

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Встреча на стадионе "Динамо" в Бухаресте начнется в 20:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Бешикташ".

Все болельщики и болельщицы смогут поддержать любимую команду благодаря трансляции на телеканале "2+2", который доступен в эфире T2, а также в медиасервисе Megogo. Кроме того, показ запланирован на Youtube-канале ФК "Динамо".

Также игру между бронзовым призером Турции и вице-чемпионами Украины можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Свой крайний раз столичный клуб пересекался с "Бешикташем" в Лиге чемпионов сезона 2016/2017. Тогда матч в Турции завершился со счетом 0:0, а в Киеве на "Олимпийском" подопечные Сергея Реброва забили в ворота гостей 6 безответных мячей.

Это стало историческим рекордом. С более крупным счетом киевские футболисты ни разу не побеждали в основной сетке еврокубков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем раунде квалификации "Динамо" прошло греческий "Арис". Первый матч в Салониках завершился победой хозяев. Единственный гол был забит после скандального пенальти, который австралийский рефери поставил за игру лицом Сироты в чужой штрафной.

Во второй встрече киевляне победили по пенальти (6:5). Основное и дополнительное время на стадионе "Джулешти" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка Георгий Бущан вместе с одноклубниками показали греческим фанатам, что они думают о их плакате недельной давности. Тогда греки вывесили баннер в адрес "Азова" – "Уничтожить нацистов".

После этого на поле выбежали футболисты "Ариса" и устроили стычку с украинскими игроками. В это время греки с трибун начали скандировать "Путин! Путин!".

Уже после игры на пресс-конференции тренер "Ариса" Толис Терзис устроил фирменную истерику, назвав поведение динамовцев "позорным".

Позже капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук, отметил, что "Азов" был и остается героями, о которых необходимо рассказывать миру.

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