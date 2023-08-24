'Динамо' – 'Бешикташ': онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 24 августа, проведет первый матч раунда плдей-офф квалификации Лиги конференций. В борьбе за путевку в групповой этап турнира подопечные Мирчи Луческу поспорят с турецким "Бешикташем".

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Команды встретятся на поле стадиона "Джулешти" в румынской столице "Бухаресте". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча "Динамо" – "Бешикташ". Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "БЕШИКТАШ"

Лига конференций. Плей-офф

Первый матч

Бухарест, стадион "Джулешти"

Главный арбитр: Даррен Инглэнд (Англия), арбитр VAR: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Бешикташ" (Стамбул, Турция) – 0:0

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11 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня для "Динамо" начинается решающая стадия евросезона. Команда Луческу постарается сделать все, чтобы впервые с 1996 года не завершить его уже в августе. Тогда "бело-синие" стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, но были дисквалифицированы, а их победа над греческим "Панатинаикосом" аннулирована. В итоге официально признаны лишь матчи квалификации с датским "Ольборгом".

С "Бешикташем" киевляне встречались относительно недавно – в Лиге чемпионов-2016/17 команды в Стамбуле сыграли 1:1 (тогда свой дебютный мяч в турнире забил Виктор Цыганков), а в Киеве "Динамо" разнесло соперника 6:0.

Накануне игры СМИ выяснили, что в стане коллектива Луческу существует невероятная напряженность в отношениях между футболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с "Бешикташем" в Лиге конференций киевское "Динамо" сенсационно проиграло одесскому "Черноморцу" в УПЛ.

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