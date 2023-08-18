'Не хотели вести себя, как соперники': капитан 'Динамо' выступил с заявлением о потасовке с игроками 'Ариса'

Футболисты киевского "Динамо" своим эмоциональным празднованием победы над греческим "Арисом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций выразили свою поддержку в адрес бойцов "Азова". Игроки "бело-синих" старались привлечь внимание мир о недопустимости оскорблений защитников Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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С таким заявлением в социальной сети Instagram выступил капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, напомнив о баннере, который греческие болельщики вывесили на трибунах стадиона во время матча команд 10 августа. Опытный полузащитник отметил, что он и его партнеры будут продолжать прославлять героев Украины.

"Мы часто слышим, что не следует опускаться до уровня врага. Иногда сложно согласиться из-за несправедливости. И нам свое делать. Вчера был высокий градус эмоций. Мы с командой своим поведением не хотели обходить нравственные и спортивные ценности в футболе. Не хотели вести себя, как наши соперники. Для нас важно показывать наших украинских героев. "Азов" был и остается героями, о которых мы должны рассказывать миру. Мы будем делать это дальше. А миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои", – написал Сидорчук.

Напомним, киевское "Динамо" выиграло в серии пенальти у "Ариса" и вышло в плей-офф отбора Лиги конференций. Сразу после завершения серии матча фанаты греческой команды начали скандировать имя кремлевского диктатора Владимира Путина, а футболисты "Ариса" устроили потасовку с нашей командой.

В свою очередь тренер "Ариса" Апостолос Терзис назвал позорной реакцию игроков "Динамо" на провокационные выкрики болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу извинился за эмоции футболистов после победы над "Арисом".

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