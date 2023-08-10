'Динамо' в скандальном матче проиграло в квалификации Лиги конференций

Киевское "Динамо" проиграло греческому "Арису" в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Матч в Салониках завершился со счетом 1:0.

Видео дня

В первом тайме обе команды демонстрировали силовой футбол без голевых моментов. Киевляне организовали несколько перспективных атак, но серьезной угрозы воротам Хулиана создать не смогли. Самый яркий момент был у Карлссона, который расстреливал Бущана, но попал в Дубинчука.

В начале второго тайма "Арис" сделал несколько замен, заиграв агрессивнее в нападении. "Динамо" заметно подсело физически, не успевая за нападающими соперника.

На 68-й минуте после удара Фабиано мяч попал в Сироту. Австралийский арбитр увидел в этом моменте игру рукой и поставил 11-метровый. Киевские футболисты пытались доказать рефери, что мяч попал в лицо игроку, но тот менять свое мнение не стал.

Единственный момент подопечные Луческу создали на 88 минуте. Бражко отдал диагональ на Дубинчука, тот дальше Бенито. Нигериец пропускал на Ярмоленко, но Андрей с убойной позиции попал в голкипера.

Ответный поединок состоится через неделю в Бухаресте. Победитель этого противостояний в плей-офф попадает на победителя в паре "Нефтчи" Азербайджан / "Фенербахче" Турция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!