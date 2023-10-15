Где смотреть Мальта – Украина. Расписание трансляций отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу в 8-м туре отбора на Евро-2024 во вторник, 17 октября, сыграет против Мальты. Матч на Национальном стадионе в городе Та-Кали начнется в 21:45 по киевскому времени.

OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры Мальта – Украина.

Встреча в прямом эфире будет показана по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт", и на специальном pop-up канале, открытом по подписке "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Трансляция начнется с предматчевой студии в 20:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

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Перед этой встречей подопечные Реброва с тремя победами, двумя поражениями и одной ничьей занимают третью строчку в группе С.

Как сообщал OBOZ.UA подопечные Сергея Реброва 14 октября победили Северную Македонию в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0, а второй гол стал настоящим шедевром.

До этого в 6-м туре Украина проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября завершился со счетом 2:1.

В 1-м туре 26 марта наши соотечественники в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

9 сентября футболисты из Украины в 5-м туре отбора Евро-2024 сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

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