Мальта – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 17 октября, проведет предпоследний матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде с главным аутсайдером группы Мальтой, которая проиграла все шесть поединков с общим счетом 1:15.

Встречу примет Национальный стадион в Та-Али. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАЛЬТА – УКРАИНА

Встреча в прямом эфире будет показана по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт", и на специальном pop-up канале, открытом по подписке "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Видео дня

Трансляция начнется с предматчевой студии в 20:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

ПРОГНОЗ НА МАЛЬТА – УКРАИНА

Явным фаворитом поединка считается украинская команда. Ставки на победу "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,25.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех мальтийцев достигают уровня 13,00.

СУДЬИ НА МАЛЬТА – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Дании, которую возглавляет Мортен Крог. Помогать ему будут лайнсмены Деннис Расмуссен и Стеффен Брамсен, роль четвертого рефери исполнит Миккель Реддер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет отвечать Роб Диперинк из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Микеле Марколини, главный тренер сборной Мальты:

– За исключением последнего матча против Северной Македонии сборная Украины использовала одну и ту же схему. Это свидетельствует о том, что у соперника есть четко определенный стиль игры, с которым нашей команде придется бороться. Сейчас ситуация иная, чем перед предыдущей встречей. Тогда у Украины только появился новый тренер, не имевший много времени на реализацию своих мнений. Я ожидаю другой игры. Нам следует адаптироваться к новой сборной Украины. Мы понимаем, что соперник сражается с Италией за второе место в группе.

Сергей Ребров: главный тренер сборной Украины:

– Как вы знаете, не сможет принять участие в матче Малиновский, у него три желтые карточки. Возобновился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки готовы, восстанавливаются перед матчем. Полагаю, что в первом матче мальтийцы играли открыто, они пытались создавать моменты. В первом тайме у них было достаточно моментов. Мы должны быть очень сконцентрированы, это будет очень важная игра для нас. Уверен, что футболисты понимают, какой сложной будет игра. Мы готовимся очень серьезно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Мальта: Бонелло – Аттар, Апап, Пепе, Мускат, Камензули, Нвоко, Кристенсен, Гилломье, Пайбер, Сатариано

Украина: Трубин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Пихаленок, Зинченко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы продолжают борьбу с Италией за второе место в группе. Мальтийцы же по традиции находятся на самом дне отбора.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров эмоционально отреагировал на вопрос о Михаиле Мудрика после победы над македонцами в отборе Евро-2024.

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