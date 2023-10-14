На последней секунде. Украина забила невероятный гол с 40 метров в отборе Евро-2024. Видео шедевра

Защитник сборной Украины по футболу Александр Караваев отметился фантастическим ударом в матче против Северной Македонии. Игрок "Динамо" забил сверхдальний гол на последних секундах встречи.

При счете 1:0 на шестой добавленной минуте "желто-синие" получили шанс на быструю контратаку. Мяч на бровке получил Караваев. 31-летний уроженец Херсона одним движением убрал соперника и рванул к воротам, однако вместо прострельной передачи на партнера, решился на "выстрел".

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Караваев увидел, что Столе Димитриевски вышел далеко из рамки, поэтому смог эффектно выкрутить круглый снаряд точно в рамку.

Македонскому голкиперу оставалось лишь взглядом провожать мяч, катящийся в пустые ворота.

Сам Александр так прокомментировал свой успех: "Хотел отдать передачу, но видел, что Ярема еще не успевает. И увидел, что вратарь делает шаг влево, думаю "Ну пробью по воротам". Так получилось, что забил".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в 7-м туре, добыв третью победу в отборе на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок на крупнейшем стадионе Чехии "Epet Арена" завершился со счетом 2:0.

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