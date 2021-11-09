Дзаккерони указал на поразительный момент в ситуации с Шевченко и "Дженоа"

Бывший наставник "Милана" и туринского "Ювентуса" Альберто Дзаккерони, комментируя приход Андрея Шевченко в "Дженоа", признался, что очень рад за украинского специалиста. В тоже время 68-летний Дзаккерони отметил неожиданность такого поступка экс-тенера сборной Украины.

"Я рад и удивлен, потому что думал, что он начнет клубную тренерскую карьеру в украинской Премьер-лиге. Я был поражен, что Шевченко принял "Дженоа" по ходу сезона, несмотря на то, что он отлично поработал с "желто-синей" сборной", – цитирует Дзаккерони ресурс Сalciomercato.com.

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По мнению итальянца, этот ход Шевченко говорит о его храбрости.

"Он проявил смелость и рискнул. Точно также он поступал и на поле как футболист. Это хороший шанс, и это означает, что он уверен в своих силах. Замечательный человек с глубокими ценностями: если к нему будут относиться хорошо, он все отдаст в ответ", – признался Дзаккерони.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.