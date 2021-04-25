"Динамо" вышло в Лигу чемпионов, составив компанию "Барселоне", "Реалу" и "Баварии"

Киевское "Динамо", досрочно оформив чемпионство в Премьер-лиге Украины, официально обеспечило себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2020/21.

До этого выступление в сильнейшем футбольном клубном турнире Европы гарантировали "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бавария".

Напомним, что в сезоне 2020/21 "бело-синие" пробились в групповой этап ЛЧ через два раунда квалификации, обыграв нидерландский "АЗ" и бельгийский "Гент".

В группе G "бело-синие" заняли итоговое 3-е место и вышли в Лигу Европы, где вместе с "Шахтером" не смогли пробиться в четвертьфинал и вылетели из турнира. После этого Украина потеряла прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромили "Ингулец" (5:0) и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.

После игры президент "Динамо" Игорь Суркис пришел к команде в раздевалку, чтобы поздравить своих футболистов.

Отметим, что Луческу стал первым специалистом, который выиграл чемпионат Украины, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".

Для киевлян этот трофей стал 37-м за время независимости нашей страны. В активе столичной команды 16 чемпионств, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков.