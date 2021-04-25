"Динамо" победой 5:0 досрочно выиграло чемпионат Украины

Киевское "Динамо" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромило "Ингулец" (5:0) из поселка Петрово Кировоградской области и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.

За три тура до конца подопечные Луческу набрали 58 очков и стали недосягаемы для идущего вторым "Шахтера", который в параллельном матче сенсационно проиграл "Александрии" (0:2).

Столичные футболисты с первых секунд захватили инициативу, открыв счет уже на 4-й минуте. После навеса с углового и подачи Де Пены Илья Забарный ударом головой забил первый гол в профессиональной карьере.

Поведя в счете "Динамо" не сбавило обороты, продолжая наседать. Владимир Крынский отпахивал по-полной, отбивая удары "бело-синих".

На 14-й минуте Шапаренко и де Пена разыграли штрафной, после которого Беседин головой удвоил преимущество своей команды.

На 23-й минуте голкипер "Ингульца" сбил Буяльского, Николай Балакин показал на пенальти, но после просмотра ВАР, поменял решение, дав стандарт на самой границе штрафной площадки.

До конца тайма "Динамо" уверенно катало мяч, не позволяя гостям ничего сделать в атаке. Столичные футболисты несколько раз могли сделать счет разгромным, но удачно в воротах играл Крынский.

После перерыва ситуация не изменилась. Снова на 4-й минуте команда из Киева забила мяч, с третьей попытки затолкав его в сетку. Сначала головой пробил Цыганков, затем тоже головой добивал Буяльский, но результативным стал только третий удар все того же Цыганкова.

Успокоившееся "Динамо" стало постепенно подпускать "Ингулец" к своим воротам, но в итоге забило 4-й гол. Шепелев точной диагональной передачей вывел на ворота Родригеса, тот отдал мяч Беседину, Артем отпасовал на Цыганкова, а Виктор шедевральным "выстрелом" оформил дубль – 4:0.

Под занавес тайма киевляне вкатили и пятый гол.

"Динамо" – "Ингулец" 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 4 Забарный, 2:0 – 14 Беседин, 3:0 – 48 Цыганков, 4:0 – 70 Цыганков, 5:0 – 82 Попов.

Динамо – Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 73), Сидорчук (Шепелев, 60), Шапаренко (Андриевский, 46), Цыганков, де Пена (Родригеш, 60), Беседин.

Ингулец – Крынский, Семенко, Асмелаш, Бен-Салем, Синегуб, Бартулович, Козак (Коваленко, 74), Шевцов (Плохотнюк, 81), Коробенко, Янаков (Щедрый, 74), Васин (Сичинава, 74).

Предупреждения: Крынский (23), Синегуб (29), Бартулович (45).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду "Динамо" в полуфинале Кубка Украины обыграло "Агробизнес" . Матч завершился со счетом 0:3. Голами отметились Леднев, Беседин и Буяльский.