"Динамо" поражением завершило выступление в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступило в Испании "Вильярреалу" и прекратило выступление в турнире.

После поражения в киевском матче (0:2), повторная встреча на стадионе "Керамика" также завершилась не в пользу "бело-синих" – 2:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Динамо.

Хозяева с первых минут захватили центр поля, контролируя мяч. "Динамо" не включало высокий прессинг, позволяя сопернику организовывать свои атаки.

На 13-й минуте Буяльский успел к мячу раньше Асенхо, прокинул мимо вратаря, но подать в центр вратарского не смог. А мгновением спустя испанцы открыли счет.

После простой комбинации Морено без особого сопротивления головой замкнул подачу справа от Чуквезе – 1:0.

У столичной команды ничего не получалось в нападении и большую часть времени подопечные Луческу оборонялись.

На 36-й минуте "желтая субмарина" решила исход встречи. "Динамо" не смогло выйти из обороны, Миколенко потерял мяч, Морено остался сам в штрафной, и с рикошетом от Забарного сделал счет 2:0.

План Луческу с Родригесом на острие атаки явно не сыграл, так как люксембуржец был практически не заметен в эти минуты.

В перерыве Луческу сделал нетипичную замена одного из своих лидеров. Вместо Виктора Цыганкова на поле вышел Владислав Супряга. "Новый Шевченко", как его однажды назвал известный футбольный агент, получил в свое распоряжение целый тайм, но ничего выдающегося сделать не смог.

Весь второй тайм "Вильяреал" действовал очень уверенно, при этом не прилагая особых усилий. Создавалось впечатление, что прессинг "Динамо" не отнимает у хозяев никаких сил.

Вице-чемпионы Украины отметились лишь мощным ударом Андриевского.

Как только футболисты из Киева пытались быстро убежать к воротам "Вильяреала", соперник моментально накрывал динамовцев. Гости либо возвращались к позиционному нападению, либо теряли мяч.

"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 13 Жерар Морено, 2:0 – 36 Жерар Морено.

Вильярреал – Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт (Марио Гаспар, 63), Педраса, Парехо, Тригерос (Коста, 79), Капу, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Жерар Морено (Раба, 79).

Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко (Сидклей, 83), Сирота (Попов, 83), Забарный, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), де Пена, Буяльский, Родригеш (Леднев, 65), Сидорчук.

Предупреждения: Тригерос (17), Парехо (43).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свою игру в 1/8 финала провел донецкий "Шахтер". Чемпионы Украины уступили "Роме" и с общим счетом 0:2 вылетел из ЛЕ.