Где смотреть 23-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 23-25 апреля состоятся очередные матчи национального чемпионата.
Киевское "Динамо" в случае домашней победы над "Ингульцом" сможет досрочно обеспечить себе золотые медали нынешнего сезона. На осечку главного соперника будут надеяться футболисты донецкого "Шахтера", который на выезде сыграет с "Александрией".
Традиционно болельщики смогут увидеть поединки тура благодаря прямым трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание матчей.
Премьер-лига Украины. 23-й тур
23 апреля (пятница)
19:00. "Мариуполь" – "Рух", "Футбол 1"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов
24 апреля (суббота)
17:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
17:00. "Днепр-1" – "Минай", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
19:30. "Львов" – "Десна", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Евгений Арановский
25 апреля (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Олимпик", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
17:00. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Денис Шурман
17:00. "Динамо" – "Ингулец", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Заря" сыграют в финале Кубка Украины. Киевляне в полуфинале разгромили "Агробизнес", а подопечные Виктора Скрипника в серии пенальти одолели "Александрию".