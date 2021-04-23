Где смотреть 23-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 23-25 апреля состоятся очередные матчи национального чемпионата.

Киевское "Динамо" в случае домашней победы над "Ингульцом" сможет досрочно обеспечить себе золотые медали нынешнего сезона. На осечку главного соперника будут надеяться футболисты донецкого "Шахтера", который на выезде сыграет с "Александрией".

Традиционно болельщики смогут увидеть поединки тура благодаря прямым трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание матчей.

Премьер-лига Украины. 23-й тур

23 апреля (пятница)

19:00. "Мариуполь" – "Рух", "Футбол 1"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов

24 апреля (суббота)

17:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

17:00. "Днепр-1" – "Минай", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

19:30. "Львов" – "Десна", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Евгений Арановский

25 апреля (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Олимпик", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

17:00. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Денис Шурман

17:00. "Динамо" – "Ингулец", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Заря" сыграют в финале Кубка Украины. Киевляне в полуфинале разгромили "Агробизнес", а подопечные Виктора Скрипника в серии пенальти одолели "Александрию".