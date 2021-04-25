Суркис пришел в раздевалку "Динамо" и обратился к футболистам после победы в УПЛ. Видео

Президент "Динамо" Игорь Суркис после победы в чемпионате Украины пришел к команде в раздевалку, чтобы поздравить своих футболистов.

Обращаясь к игрокам, Игорь Михайлович вспомнил свою речь полугодичной давности.

"Вы помните, когда я представлял Мирчу, я сказал: "Если с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо просто опускать руки". Слава Богу, что вы в него поверили. И самое главное, что он поверил в вас. Команду поднял до такого уровня, что многие из вас даже до конца не понимают, за 8 месяцев как вы поднялись . Но я хочу, чтобы вы не останавливались", – заявил владелец команды в эфире Youtube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

Суркис напомнил своим подопечным, что в календаре осталось еще 3 игры.

"Я хочу, чтобы вы в оставшиеся туры УПЛ играли как в ранге чемпионов и показывали такой же футбол, как вы показали сегодня. Еще раз нас всех поздравляю. Гуляем, празднуем и настраиваемся на дальнейшее", – подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу стал первым специалистом, который выиграл чемпионат Украины, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".