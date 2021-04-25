Луческу установил историческое достижение в Украине

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу стал первым специалистом, который выиграл чемпионат Украины, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".

Для 75-летнего румына это стало 34-м титулом в тренерской карьере. До этого Мистер выиграл 8 чемпионств с "горняками".

Луческу дважды становился чемпионом Румынии, дважды побеждал в первенстве Турции, и три раза взял Кубок Румынии.

Также в послужном списке Мирчи успех в Кубке Украины (6 раз), Суперкубке Украины (8 раз), по разу в Суперкубке Румынии и России. А активе Луческу выигранные Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу 23 июля 2020 года был назначен новым главным тренером "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко. Контракт был подписан на два года с возможностью пролонгации соглашения еще на год.

Напомним, что 25 апреля "Динамо", обыграв 25 апреля "Ингулец" (5:0), в 16-й раз выиграло чемпионат Украины в УПЛ.