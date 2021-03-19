Украина лишилась места в Лиге чемпионов

После того, как донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги Европы и вылетели из турнира, Украина потеряла прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Из-за неудачного выступления наших команд, Украина останется на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам этого сезона. Чемпиону страны 2021/22 придется проходить квалификацию в Лигу чемпионов осенью 2022 года.

В борьбе за 11-ю позицию Украину опередила Шотландия, так как эта страна набрала больше очков в сезоне, даже несмотря на вылет "Рейнджерс" в 1/8 финала Лиги Европы (поражение от "Славии").

Украинские и шотландские клубы набрали практически одинаковое количество очков, но по правилам шотландский результат должен был поделен на четыре команды, а украинский – на пять.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в Киеве проиграл (1:2) итальянской "Роме", а "Динамо" в Вильярреале уступило одноименному испанскому клубу (0:2).