Санкт-петербургский футбольный клуб "Звезда" с гневом опроверг информацию некоторых украинских источников о том, что футболист юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько сбежал именно в их команду. При этом, что интересно, в России добавили, что 19-летний защитник попросил в стране-агрессорке политическое убежище.

Об этом говорится в заявлении официального сайта "Звезды", которая выступает в четвертом дивизионе чемпионата России. В клубе назвали все слухи о подписании контракта с Роспутько "недостоверной информацией" и потребовали прекратить ее распространять. Кстати, одним из тренеров команды является предатель Украины Геннадий Зубов.

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"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке "Шахтера" Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в "Звезде" ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию", – отметили в "Звезде".

Напомним, Роспутько исчез после матча "Шахтера" U1-9 в Лиге УЕФА с "Антверпеном". Накануне поединка Александр договорился о подписании нового пятилетнего контракта с донецким клубом. В игре в Бельгии он провел на поле все 90 минут.

После поединка Роспутько пропал, а все, что смогли найти представители "Шахтера" – аккуратно сложенная форма игрока в аэропорту. В донецком клубе отреагировали на исчезновение игрока, выдвинув ему ультиматум.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" не пустил своих футболистов в сборную Украины U-19 на турнир Seoul Cup, который проходит с 10 по 15 октября. Вместе с национальной командой в Южную Корею не полетели вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

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